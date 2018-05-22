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39th Annual Surf Contest

Surfers of all ages gathered May 12-13 in Hanalei for the 39th annual Pinetrees Longboard Classic.

Photos by Matt Feeser

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Kauai MidWeek 5/23/18



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