39th Annual Surf Contest
Surfers of all ages gathered May 12-13 in Hanalei for the 39th annual Pinetrees Longboard Classic.
Photos by Matt Feeser
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Kelley Doi, Selina Satterlee, Coral McCarthy, Lilikea Kamalani and Sydney Doi
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Christian O’Conner, Katie Mull and Kris Wiernicki
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Scott Farese, Lauren Schlitt, Lillian Hill and Sarah Schlitt
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Johnny Johnson, Keola and Leilanna Wong, and Keith Kika Campbell
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Zephyr and Ozzy Berkowitz
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(Back, from left) Brent King, Emma Simmons, Mary Abel, and Tyann, (front) Mazzy and Ari Kakitsis
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Kaile‘a, Christy and Keola Wong
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Kaleo and Eli Frank